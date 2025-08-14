2025年7月2日よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation W” 枠にて放送開始の『地獄先生ぬ〜べ〜』。第八話のあらすじと場面写真が公開された。原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載された『地獄先生ぬ〜べ〜』。シリーズ累計発行部数2900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミックが新アニメ化決定。鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいす