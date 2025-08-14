『地獄先生ぬ〜べ〜』第八話 晶の発明品に霊の気配！？
2025年7月2日よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation W” 枠にて放送開始の『地獄先生ぬ〜べ〜』。第八話のあらすじと場面写真が公開された。
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載された『地獄先生ぬ〜べ〜』。シリーズ累計発行部数2900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミックが新アニメ化決定。鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと ”ぬ〜べ〜” が、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る学園ヒーローアクション作品だ。
8月20日（水）放送の第八話のあらすじと場面写真を公開。
＜第八話「霊界通信機で大発明！」あらすじ＞
発明が大好きな晶は、ジャンク品のタブレットを手に入れて以来、異様なほど発明にのめり込んでいた。次々と生み出される発明品にはなぜか霊の気配が宿り始める。ついには「死んだ命を蘇らせる」と言い出し周囲は困惑する。
晶の手によって亡くなったはずのウサギ・シロがモニターに現れるが、それは本当にシロなのだろうか……？ 異変に気付いた鵺野が真相を探る。
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
