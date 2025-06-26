時価総額22兆円を喪失 トランプ米大統領と電気自動車（EV）大手・テスラの経営トップを務める実業家イーロン・マスク氏の亀裂が深まっている。蜜月関係を築いた両氏だったが、マスク氏がトランプ政権肝煎りの大型減税法案を痛烈に批判したことで対立が先鋭化。トランプ氏はマスク氏が経営する企業への政府契約打ち切りをほのめかすなど、関係修復が難しい状況になっている。 マスク氏は5月30日、税の無駄使いに