5月19日、NHKは公式サイトで、2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演予定だった女優・永野芽郁の降板を発表した。5月18日、永野の所属事務所から出演辞退の申し出があったという。「永野さんは10年ぶり3度めの大河ドラマ出演で、仲野太賀さん演じる主人公の初恋の相手という、重要な役を演じる予定でした。大河ドラマの撮影は1年ほど続きますから、ほかの演者への配慮だと思いますが、6月のクランクイン直前の降板でNHK側に迷