国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２１日、Ｊ１浦和が参加するクラブＷ杯（６月開幕、米国）からレオン（メキシコ）を追放すると発表した。ＦＩＦＡはクラブＷ杯に参加するレオンとパチューカ（メキシコ）の所有者が同じであり、大会に参加する他のチームの証券や株式をクラブが直接的または間接的に保有し、取引を禁ずる規則を順守していないと判断。レオンを大会から除外する決定を下した。英「ＢＢＣ」など各メディアによる