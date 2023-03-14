コロンビアサッカー連盟（FCF）は13日、3月の国際親善試合に臨むコロンビア代表メンバーを発表した。今回の代表メンバーには、DFダビンソン・サンチェス（トッテナム／イングランド）やMFハメス・ロドリゲス（オリンピアコス／ギリシャ）、FWラダメル・ファルカオ（ラージョ・バジェカーノ／スペイン）ら主力が順当に選出。また、フランクフルトで日本代表MF鎌田大地と共にプレーするFWラファエル・サントス・ボレも名を連ねた