＜大相撲三月場所＞◇九日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】土俵入りに水を差す男性ファン 実際の様子大相撲九日目の横綱土俵入りで、一部ファンの“異様”な振る舞いに対して「つまみ出せ」「自分に酔ってるだけ」「いい迷惑」「注意して」など批判が殺到する一幕があった。問題の場面は、横綱・豊昇龍（立浪）の土俵入りの際に起こった。東の花道から露払いに明生（立浪）、太刀持ちに平戸海（境川）を従えて入場