¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£²áµî¤Ë¡Ö¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¡×¡ÖÂç·ù¤¤¤ÊÏ·³²¡×¤Ê¤É¤ÈÄËÎõ¤ËÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼²ÅÌç¥¿¥Ä¥ª¡Ê65¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÁÆÉÊ¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²èÆâ¤Ç²ÅÌç¤ËÂÐ¤·¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¢Î©¤Ä¤±¤É¤Ê¡£¸þ¤³¤¦¤«¤é¥±¥ó¥«Çä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤«¤é¤Ê¡£Ì¾»Ø¤·¤Ç¥Ç¥£¥¹¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²ÅÌçÂ¦¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æâ¤ÇÁÆÉÊ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¡Ö²ÅÌç