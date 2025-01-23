怪我明けの上田綺世が復帰弾を決めた。上田綺世が所属するフェイエノールトは現地１月22日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第７節で、伊藤洋輝が負傷離脱中のバイエルンとホームで激突。３―０の快勝を飾った。この一戦に２−０で迎えた83分から途中出場を果たした上田はその６分後、MFアントニ・ミランボのラストパスに反応。背後から迫るバイエルンのフランス代表DFダヨ・ウパメカノを振り切り、左足のシュートを流