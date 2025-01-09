Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤ò¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î´ÑÅÀ¤Ç¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤ÇËÉ¸æÎ¨2¡¦02¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µåÂ®¡¢²óÅ¾¿ô¡¢ÊÑ²½ÎÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤¬²¿¤è¤ê¤â½Å»ë¤¹¤ë»ØÉ¸¤ÇÎÉ¤¤¿ô»ú¤ò¼¨¤·¤¿¡£»³ËÜÍ³¿­¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¥ì¡¼¥È¤ÇÌó462²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀºÝ¤Î·è¤á