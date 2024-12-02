国内第一位のオリーブの島。瀬戸内海の自然豊かな小豆島高松空港から高松港へタクシーで30分、そこから高速船で35分。瀬戸内海に浮かぶ豊な島「小豆島」。ここは古くから塩、漁業や造船、醤油、素麺、石材などの生産が盛んだったそう。1900年ころ農商務省（現在の農林水産省と通産省の前進）からの委託を受け、小豆島でオリーブの試験的栽培がスタート。栽培に適した、リアス式海岸という地形と、温暖少雨の気候から、見事に成功！