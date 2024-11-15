コスメコンシェルジュ・パーソナルカラーアナリストのIkueです。毎日のスキンケアで何か意識していることはありますか？何気なく朝晩のスキンケアをしているだけで特に何も考えていない…という人も多いのではないでしょうか。自己流でやっていると知らず知らずに肌を泣かせているかも！今回は垢抜けから遠ざかる大人のNGスキンケアについて紹介します。【詳細】他の記事はこちら1．スキンケアの量をけちってたらNG毎日使う化粧水