ナ・リーグ優勝決定シリーズでメッツと対戦中のドジャース。そんな中、勝利の神様として改めて注目度が急上昇しているのが大谷の愛犬「デコピン」だという。そのデコピンの“ルーツ”には、実は驚きの秘密が隠されていた。＊＊＊【写真を見る】「奇跡の一枚！」大谷とハイタッチを交わすデコピン14日（日本時間15日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズの第2戦がロサンゼルスで行われ、メッツがドジャースを破り、対戦成績を1勝