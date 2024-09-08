バルセロナは９月７日、公式Xを更新。スペイン代表FWラミネ・ヤマルの弟、ケイン君が観客を沸かせる様子を公開した。「Lamine and his little hype man」と綴り、動画には観客の掛け声に合わせて何度もジャンプするケイン君と、それに合わせてリズムに乗る兄、ラミネの姿が収められている。【動画】ヤマルの弟、ケイン君が観客の声に合わせて飛び跳ねる！この投稿には「可愛すぎる！」「兄よりも楽しんでる」「大好きな動画」