ローラ週刊女性PRIME

「意味がまったくわからない」ローラ、2年ぶり出演の投資CMが大不評か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ローラが2年ぶりに出演したDMM.com証券のCMを、週刊女性PRIMEが取り上げた
  • ローラが噛みそうになりつつ「天はDMM FXの上にDMM FXを造らず」と喋る内容
  • ネット上では「意味がまったく分からない」「不快」などの声が出ている
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