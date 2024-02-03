「割礼のため臨時休業する」と記載されたピザハットの張り紙が笑いを呼んでいる（画像は『Justine Janzen　2024年1月23日付Facebook「My friend Christina Hewey went to Pizza Hut tonight…」』のスクリーンショット）Techinsight

「臨時休業の理由としては最悪」ピザハット休業、張り紙のミスに爆笑 海外

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • カナダピザハットが「予期せぬ割礼のため」休業すると張り紙を掲示した
  • 自動修正で事情（Circumstances）が割礼（Circumcisions）になったという
  • ネット上では「突然の割礼が休業の理由なんて面白すぎる」などの声が
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 海猿作者 主演の衝撃発言を告白
  2. 2. 女性がGACKTと結婚報告 本人困惑
  3. 3. ボクサー穴口一輝さん死去 23歳
  4. 4. 松本復帰の可能性は「ほぼゼロ」
  5. 5. 施設育ちからAV…女性の波乱人生
  6. 6. 妻に無神経発言 石田純一に騒然
  7. 7. 伊東が性加害か…ホテルでの全容
  8. 8. すみれの投稿に「急にどうした」
  9. 9. 伊藤英明「海猿」への思いつづる
  10. 10. シワシワネームに悩み…投稿反響
  1. 11. 入社が難しい有名企業トップ200
  2. 12. 喧嘩の仲裁に入った男児に暴行か
  3. 13. クロちゃん「松本以上」SNS絶賛
  4. 14. クロちゃんと交際 知人に愚痴か
  5. 15. 米有名女優 全裸&SEXシーン即OK
  6. 16. 村重杏奈 逆ナンでモデルと交際?
  7. 17. 松本問題でTVがまだ報じぬこと
  8. 18. ピザハット休業「張り紙」に爆笑
  9. 19. 浜田もアウト? 局は腫れ物扱いか
  10. 20. JAL機炎上事故 乗務員が新証言
  1. 1. 喧嘩の仲裁に入った男児に暴行か
  2. 2. 荒川で遺体発見 小学生の可能性
  3. 3. JAL機炎上事故 乗務員が新証言
  4. 4. 喉の不調で病院 驚きの病気判明
  5. 5. チップで胸露出 裏営業の店摘発
  6. 6. 伊東純也の疑惑巡り「証拠動画」
  7. 7. 小学校受験で狂ったタワマン夫婦
  8. 8. 長井健司さん 新映像確認されず
  9. 9. 声優に殺害予告 起訴内容認める
  10. 10. 限定コンテンツ盛りだくさん！『劇場版…
  1. 11. 燃えかすに苦情 花火大会を中止
  2. 12. 大雪予報 JR東日本で大幅遅延か
  3. 13. モスクワの図書館のマスコット猫が利用…
  4. 14. 紀子さまの寵愛受けた側近が交代
  5. 15. 「南海電鉄入店禁止」店主怒り
  6. 16. 2.9万円の宮崎牛を1千円と誤記載
  7. 17. 店廃棄のパン 駅の自販機で販売
  8. 18. 野沢温泉スキー場 男女3人発見
  9. 19. 藤井貴彦アナ 局退社で不満の声?
  10. 20. 川口市が直面するクルド人問題
  1. 1. LINEで「。」若者怖がるマルハラ
  2. 2. ヤクザ経営店 スーパーの肉提供
  3. 3. 文春は怖いな 医師が動画で吐露
  4. 4. 麻生氏「おばさん」発言を撤回
  5. 5. 渋谷で男性に暴行 死亡させたか
  6. 6. 新宿区 路上飲酒禁止条例を検討
  7. 7. 伊東の報道 週刊新潮がコメント
  8. 8. 堀江氏「嘘を垂れ込む人はいる」
  9. 9. 麻生氏 敢えて失言をし世論操作?
  10. 10. 「見た目年齢」老ける人の食生活
  1. 11. 「裏金議員」流出 7位橋本聖子氏
  2. 12. 橋下徹氏 週刊誌に勝訴した結果
  3. 13. 全国最高齢、90歳首長が退任「晴れやか…
  4. 14. JAL機ペット問題 一部の声に反論
  5. 15. 風俗で奨学金返済…保育士に同情
  6. 16. 京都市長選での楽勝予想が暗転…「前原…
  7. 17. 岸田氏のパーティー延期 理由は?
  8. 18. 山崎拓氏の元愛人が赤裸々告白
  9. 19. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
  10. 20. 松井氏、ややリード　福山氏、激しく追…
  1. 1. ピザハット休業「張り紙」に爆笑
  2. 2. 英6歳の前部露わな家族絵に爆笑
  3. 3. 「ロッキー」アポロ役 俳優死去
  4. 4. 人気歌手 30人に性加害で去勢へ
  5. 5. 裁判中のグレタ被告 声明を発表
  6. 6. 米軍 シリア・イラクで空爆開始
  7. 7. 韓国小学校「ミニ学校化」が深刻
  8. 8. 「鼻の長い小型犬」は長生き?
  9. 9. Mジョーダン氏の靴が史上最高額
  10. 10. 中国 ブイ漂流は「技術的故障」
  1. 11. 米軍が空爆開始 米兵死亡の報復
  2. 12. 古代ローマ時代の別荘を発見
  3. 13. 「ロッキー」出演 米俳優が死去
  4. 14. バイデン大統領、米兵死亡で対抗措置を…
  5. 15. ハワイで液体かけられた中国人女性の容…
  6. 16. イラン 報復決断の米にけん制
  7. 17. クレーンゲームの中に子ども 豪
  8. 18. 経済的ストレス 健康悪化に関連?
  9. 19. 空爆は「成功した」と米政府高官
  10. 20. 無人艇攻撃 露ミサイル艇撃沈か
  1. 1. 入社が難しい有名企業トップ200
  2. 2. 数千万マンション 10万まで暴落?
  3. 3. 貧困層に毎月14万円支給した結果
  4. 4. iPhone 15 Proにユーザー不満か
  5. 5. 不調バーガーキングが急回復の訳
  6. 6. りそな 異例の「年収の壁対策」
  7. 7. からあげ専門店 繁盛しない理由
  8. 8. 60歳退職で老後破産? 男性の後悔
  9. 9. 1日1億円超売上 チョコ催事話題
  10. 10. 「ゴミ屋敷住人」へのNGな言葉
  1. 11. かっぱ寿司で東北うまいもん祭り
  2. 12. Amazonセールで飲料が最大61%OFF
  3. 13. スタバ 定番飲料の8割超値上げへ
  4. 14. 昼時にやめて…d払い障害で悲鳴
  5. 15. バイデン氏が日鉄による買収反対
  6. 16. USJ バイト時給を一律アップへ
  7. 17. 退職金の手取り額 増やす技
  8. 18. 鮨屋「おまかせ」定価になった訳
  9. 19. JAL社長にCA出身女性 抜擢の裏
  10. 20. 東京都が主導する｢マッチングアプリ｣…
  1. 1. ザバスのプロテインが最大48%OFF
  2. 2. ソニーが5Gスマホ「Xperia 1 V」と「Xp…
  3. 3. Fire TV Stickが最大33%オフに
  4. 4. 世界初の筋肉で動くロボット実現
  5. 5. 【Amazonタイムセール祭り】医薬品やサ…
  6. 6. Anker製品がAmazonで最大40%オフ
  7. 7. AirPodsも Apple製品最大35%OFF
  8. 8. Apple Vision Proに衝撃的事実か
  9. 9. バッファローの新作ルーター、バケモノ…
  10. 10. Amazonセール開始 目玉商品は?
  1. 11. ファミマ 300店舗に清掃ロボ導入
  2. 12. Galaxy AI＆6.8インチ平面ディスプレイ…
  3. 13. 「Xperia Ace III」がトップ10入り　今…
  4. 14. Amazonで洗剤などが最大55%オフ
  5. 15. NTTドコモが携帯電話サービスの通信品…
  6. 16. お米を水に浸してレンジでチン。炊き立…
  7. 17. マリオvsドンキー Switchで復活
  8. 18. 新型iPad Proなど 3月末に発売か
  9. 19. Cloudflareが社内Wikiなどをホストする…
  10. 20. ホリエモン、小麦の奴隷「とろ生チョコ…
  1. 1. ボクサー穴口一輝さん死去 23歳
  2. 2. 伊東が性加害か…ホテルでの全容
  3. 3. 伊東純也の疑惑「二の矢ある」
  4. 4. 伊東の疑惑 争点は同意の有無
  5. 5. 久保「伊東の気持ちが一番大事」
  6. 6. 森保監督 伊東純也の離脱に言及
  7. 7. 伊東純也が逆告訴「擁護論」激化
  8. 8. バウアー「最低年俸でもMLBで」
  9. 9. 森保監督 伊東めぐり異例の要望
  10. 10. 大谷翔平「老い」と戦っている?
  1. 11. 藤浪がメッツと1年契約で合意か
  2. 12. 堂安律 伊東純也の離脱に言及
  3. 13. 週刊新潮編集部が純也報道に言及
  4. 14. 伊東の離脱問題 遠藤航の考え
  5. 15. 日本の客席に文化の違いで着目も
  6. 16. 協会 伊東純也離脱を改めて発表
  7. 17. 離婚の羽生結弦に異変? 困惑も
  8. 18. 「鈴鹿でF1」2029年まで延長
  9. 19. 森保監督 伊東の報道を巡り要請
  10. 20. 伊東純也の離脱 二転三転の理由
  1. 1. 海猿作者 主演の衝撃発言を告白
  2. 2. 女性がGACKTと結婚報告 本人困惑
  3. 3. 松本復帰の可能性は「ほぼゼロ」
  4. 4. 施設育ちからAV…女性の波乱人生
  5. 5. 妻に無神経発言 石田純一に騒然
  6. 6. すみれの投稿に「急にどうした」
  7. 7. 伊藤英明「海猿」への思いつづる
  8. 8. クロちゃん「松本以上」SNS絶賛
  9. 9. クロちゃんと交際 知人に愚痴か
  10. 10. 米有名女優 全裸&SEXシーン即OK
  1. 11. 村重杏奈 逆ナンでモデルと交際?
  2. 12. 松本問題でTVがまだ報じぬこと
  3. 13. 浜田もアウト? 局は腫れ物扱いか
  4. 14. 「田中さん」女優の追悼文に反響
  5. 15. 庄司 実は「ビジネスミキティ」
  6. 16. だれかtoなかい 強烈初回ゲスト
  7. 17. 鷲尾 中島健人との交際匂わせか
  8. 18. 役所広司の妻 約40年ぶり顔出し
  9. 19. ハライチ岩井 婚姻届は未提出
  10. 20. 元文春記者 松本報道の裏側語る
  1. 1. 出産立ち会った夫 感想が酷すぎ
  2. 2. 不倫にハマりがちな女性 特徴4つ
  3. 3. 名作だと思う昭和アニメ 1位は
  4. 4. 60時間の難産 夫の言葉に大激怒
  5. 5. 話題「白髪ぼかし」美容師が解説
  6. 6. 数人からお金の無心…原因が判明
  7. 7. 5歳息子の性別違和 母親の自戒
  8. 8. 知ってる？カブリ続出中の「フレンチバ…
  9. 9. 「私の家ってことに」友人が提案
  10. 10. レジ待ちで…血の気引く息子発言
  1. 11. 顔色悪い44歳 意外な事実判明
  2. 12. 40代の「くすみ」KATE新作が重宝
  3. 13. 少し前は定番も今は古いNGメイク
  4. 14. 「もったいない着方」してるかも！？【…
  5. 15. ちいかわ サントリーと再コラボ
  6. 16. 生後10カ月でひとり親 父の奮闘
  7. 17. デート終盤で告白もまさかの返答
  8. 18. えッ【無印良品】こんなおしゃれなの！…
  9. 19. すっきり暮らす達人がやめたこと
  10. 20. 眉がうまく描けない「3大原因」
x