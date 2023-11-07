仕事熱心な日本人。真面目で責任感が強い人ほど、周りのことが気になり「つい頑張りすぎてしまう…」と悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。新卒で希望の会社へ入社したものの、合わない職場環境から鬱病と適応障害を発症。心療内科で休職するよう言われるも、当初は「休む」の正解がわからず「逃げるようで恥ずかしい」と感じていたなおにゃんさん。しかし徐々に、「休職中に弱い自分を変えたい」と思うようになり