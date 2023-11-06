「先程、米沢市小野川町にて捨て猫を発見したと連絡がありました。キャリーケースに入れられて、怪我をしていました。共同浴場駐車場だった為、防犯カメラの確認をします。これは、犯罪です。許しません。」（11月1日夜、Xに投稿）【動画】こんな状態で遺棄…ケガした猫ちゃんの様子山形県米沢市内の共同浴場の駐車場にキャリーケースに入った猫が遺棄されていたことが分かりました。猫が捨てられていることを知人から連絡を受けて