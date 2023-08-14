バスケットボールW杯を直前に対談が実現した井上氏と渡邊選手日本も開催国のひとつとなっているバスケットボールW杯を直前に控え、超ビッグな対談が実現した。片や『SLAM DUNK』の作者であり、劇場版アニメ『THE FIRST SLAM DUNK』では原作・脚本・監督を務め日本に再びバスケブームを巻き起こした井上雄彦氏。片や、過酷な競争世界を生き抜きNBAシーズン5年目でブルックリン・ネッツの主力選手に定着、そして新たにフェニックス・