自分が悲劇のヒロインのように感じて恋に盲目になる不倫相手って意外と多いですよね。今回はそんな自分本位の不倫相手から、妻であるAさんに「夫と私にくれ」「私のほうがお似合いだ」と直接直談判されたので、夫と3人で会ってみた結果……。ぽかんとする不倫相手に思わずスカッとしたお話をどうぞ。 1通のDMから夫の不倫が発覚 結婚して5年経ったある日、AさんのInstagramに見知らぬ相手からDMが届きました。「〇〇くん（夫の