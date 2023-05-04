レアル戦で完璧な読みからゴールを決めた久保、ユーモアを交えた発言に現地メディア言及スペイン1部レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英は、ラ・リーガ第33節のレアル・マドリード戦で、先制ゴールを挙げて2-0の勝利に貢献した。相手のプレーを読み切る見事なゴールで、古巣である欧州王者撃破の立役者となった久保だが、試合後の読みは外れたようだ。スペインメディア「Football Espana」が報じている。今季、レア