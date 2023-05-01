戴冠式で重要な役割を果たすカミラ王妃の元一家5月6日に執り行われるチャールズ国王（74）の戴冠式には、秋篠宮ご夫妻を含む世界中から約2000人の参列が予定されている。エリザベス女王の戴冠式と比べて半分以下であり、まさに「選び抜かれた」2000人といえる。【写真を見る】秋篠宮ご夫妻はロンドンへ…NYの眞子さまは小室圭さんと「手つなぎデート」それだけに注目度は高く、先にはチャールズ国王の次男・ヘンリー王子（38）