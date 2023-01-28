去年10月、アメリカでナンシー・ペロシ前下院議長の自宅に押し入った男が、ペロシ氏の夫に大ケガをさせた事件で、当時の映像が公開されました。去年10月28日、ペロシ氏の夫からの通報を受け、警察が駆けつけた際のボディーカメラの映像――。玄関ドアの前に立つ2人。懐中電灯で照らされた男の手にはハンマーが握られています。警察官「Drop the hammer！（ハンマーをおろせ！）」男は、ペロシ氏の夫が押さえつける手をふりほどき、