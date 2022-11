ヤマサ醤油が、『ONE DISH, BETTER LIFE(この一皿から素敵な未来を!)』キャンペーンを2022年11月1日(火)から開催!スヌーピーたちの心温まるストーリーが展開されているデザインボトルしょうゆ12種の販売や、オリジナルLINEスタンプのプレゼントが行われます☆ ヤマサ醤油「ONE DISH, BETTER LIFE」 開催期間:2022年11月1日(火)〜 ヤマサ醤油が、『ONE DISH, BETTER LIFE(この一皿から素敵な未来を!)』キ