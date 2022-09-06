静岡県牧之原市で、こども園のバスに3歳の女の子が置き去りとなり死亡した事故。バスを降りる際の人数確認について、運転していた園の理事長は「同乗していた70代の女性職員がするものと考えていた」と話している事が分かりました。記者「午前9時過ぎです。県警の捜査員およそ10人が、事故のあった川崎幼稚園に家宅捜索に入ります。決して起きてはいけない事故はなぜ起きたのか、全容解明に向け捜査が進みます」きょう午前9時過ぎ