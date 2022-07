Malwarebytes Labsは7月18日(米国時間)、「Extortionists target restaurants, demand money to take down bad reviews」において、インターネットのレビューサイトにレストラン等の悪いレビューを投稿し、削除する代わりに金銭等を支払うように要求する恐喝グループの被害が増加中だと伝えた。嫌がらせなどの目的で偽のレビューが投稿されるリスクは以前から問題になっていたものの、組織的な活動としてレビューを恐喝に利用する