ボストン・ヘラルド紙「投打両方で支配し、Rソックスの連勝を7で止めた」■エンゼルス 5ー2 Rソックス（日本時間10日・アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地で行われたレッドソックス戦に「2番・投手兼DH」で投打同時出場。投げては7回1失点、打っては5回に逆転の12号2ランを放ち、チームの連敗を14で止めた。レッドソックスの地元紙「ボストン・ヘラルド」は「オオタニの唯一無二の才能が全てデ