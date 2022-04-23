¡ÖORICONNEWS¡×¤Ï4·î20Æü¡¢¡ÖÆü¥Æ¥ìº´Æ£µÁÏ¯¥¢¥Ê¡¢5·îËö¤ÇÂà¼Ò¹­ÊóÉô¤¬»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¤ë¡Ø²È¶È¤ò·Ñ¤°¤¿¤á¡Ù¡×¤Îµ­»ö¤òÇÛ¿®¡£YAHOO!¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤âÅ¾ºÜ¤µ¤ì¤¿¡£Ã´Åöµ­¼Ô¤¬¸À¤¦¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿4Ëç¡ÛÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â¡¢º´Æ£¥¢¥Ê¤ÈÀÐÀî¥¢¥Ê¤Ï2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Öº´Æ£¥¢¥Ê¤Ï1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î36ºÐ¡£ÍÄÃÕ¼Ë¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤ÇÁ´¤Æ·Ä±þ¤Ç²á¤´¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È·Ä±þ¥Ü¡¼¥¤¡É¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥­¡¼¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì