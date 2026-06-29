グラスヒュッテ・オリジナル、腕時計100年周年を祝うストーリー

グラスヒュッテにおける腕時計100周年 新たな始まり-懐中時計から腕時計へ

スウォッチグループジャパン株式会社 グラスヒュッテ・オリジナル事業本部







1920年代、グラヒュッテの時計産業は、それまでで最大の危機に直面していました。 ドイツ経済は低迷し、懐中時計の需要は急速に減少していきます。 今からちょうど100年前、時計産業に新たな章を切り拓いた先駆者たちをシリーズに分けて振り返っていきます。





第一次世界大戦の経済的影響は、多くのドイツの工業企業破綻へと追い込みました。 苦境にあった複数の時計工場の生産力を結集することを目的に、1919年にグラスヒュッテ・ドイツ精密時計工場 (DPUG)が設立されました。協同組合として運営され、懐中時計の生産に再び活力をもたらすことが期待されました。





しかし、1920年代初頭にドイツを襲った未曾有のハイパーインフレーションは、経験豊富な実業家でさえ予測し得ないものでした。最低期には、通貨・金マルクの価値が一日で半減するほどの事態に陥ります。インフレ前に80ペニヒで購入できたパンが、1923年には最大2000億マルクにまで高騰。貨幣価値の急激な下落により、賃金は日払いとなり、労働者たちは手押し車で紙幣を積み重ねて持ち帰っても、家族を養うことが困難な状況に置かれていました。





当時、DPUGはドイツ最大の生産協同組合へと成長し、約3,000人を雇用していました。しかし、売上は組合員の期待を大きく下回り、増大する負債を前に、経営陣に対する信頼は次第に失われていきます。最終的に、主たる債権者であったギロ中央銀行ザクセン（ザクセン中央振替銀行）は、1925年6月17日に破産手続きを申請しました。





その後、およそ1年半にわたる複雑な交渉の末、破産財産はすべてギロ中央銀行（ザクセン中央振替銀行）本部の所有となります。生産拠点を守るため、銀行は1926年12月7日に2つの新会社を設立し、大きな決断を下します。それは、懐中時計に代わり、需要の高まりを見せていた現代的な腕時計を、グラスヒュッテで初めて本格的に生産するというものでした。





グラスヒュッテにおける腕時計100年の歴史を、偉大な人物たちの歩み、数々の試練、そして団結をストーリーを通して紹介していきます。

次回は、一人の若き弁護士がグラスヒュッテの品質へのこだわりを再定義し、的確な戦略によって競争市場での成功への道を切り拓いたストーリーです。





グラスヒュッテで最初に本格的に量産された腕時計が、レディースウォッチであったことをご存知でしたか？ グラスヒュッテ・オリジナルの「セレナーデ・ルナ」( https://www.glashuette-original.com/ja/%e3%82%b3%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/%e3%82%bb%e3%83%ac%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%83%87/ )

がどのようにレディースウォッチのトレンドを常に生み出し続けているか、ぜひご覧ください。









グラスヒュッテ・オリジナルについて

真のマニュファクチュールによる時計製造の価値を受け継ぐグラスヒュッテ・オリジナルの歴史 は、1845 年から一度も途絶えることなく続いています。ドイツ ザクセン州の町、グラスヒュッテに あるグラスヒュッテ・オリジナルのマニュファクトリーでは、伝統的な職人の技能と革新的なテクノ ロジーを見事に融合させています。豊かな伝統を持つこのブランドは、ムーブメントの全部品の最大 95%に加え、精巧な文字盤までも自社で製造しており、最高水準のドイツの時計製造技術を誇ります。

ウェブサイト：Glashütte Original - German Watchmaking Art( https://www.glashuette-original.com/ja/ )











