【新開発】φ17.4の高トルクコアレスモータ　受注生産方式で提供開始　″小型化 × トルク強化″の次世代モータ

タキロンシーアイ株式会社

総合樹脂加工メーカーであるタキロンシーアイ株式会社（代表取締役社長 福田 祐士、以下「タキロンシーアイ」）は、体積の従来比約50％カットと高トルク※を両立した新型コアレスモータ(φ17.4高トルク品)を開発しました。医療機器、ロボット、精密機器など、小型化が求められる幅広い分野での高性能化に貢献します。

※トルク…モータの軸が物体を回転させるために発生する力の強さ

φ17.4高トルク品プロモーションビデオはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=zeV5fP9TLu8)

■ 背景

マイクロモータ市場は、機器の自動化・小型化・高効率化などの技術革新により、今後も拡大が見込まれています。タキロンシーアイは日本で初めてゴム素材に酸化鉄を練りこむ技術を確立、1990年代に当時世界最小レベルのφ6の振動モータを開発した技術力を活かし、体積を従来比約50％カットしながらも、従来と同等の強さ(トルク)を発揮する新型コアレスモータの開発に成功しました。

◼「φ17.4 高トルク品」の仕様と当社既存品コアレスモータの起動トルクの比較（24V仕様）

1.当社既存品φ22 コアレスモータとの比較

・φ22既存品と比較、体積を約50％削減しながら同等以上の起動トルクを実現しました。

・性能を維持しつつ、製品の小型化ニーズに応えます。

2.当社既存品φ17.4 コアレスモータとの比較

・同じ体積で起動トルクが1.8倍に向上しました。

・製品設計を変更せずに、性能アップを図りたいニーズに最適です。

*体積はモータ胴体部のみを円柱モデルとし、(直径/2)² × π × 長さ により計算した体積値を用いています。

・用途事例

■製品のお問合せについて

・対応サイズレンジ：φ4～φ22 までご相談可能（現在はφ12の高トルク品も開発中）。

・小型かつ高トルクのマイクロモータをご希望の方は、お気軽にお問合せ下さい。

【 お問合せ 】

タキロンシーアイ株式会社 〒108-0073 東京都港区三田3-5-19

新事業推進部 電子部品営業グループ

TEL 03-6435-0184 FAX 03-3452-6753

お問合せフォーム https://cik-ele.com/contact/

HP https://cik-ele.com/

当社製品資料ダウンロードフォーム https://cik-ele.com/download2505/

当社用途事例ダウンロードフォーム https://cik-ele.com/appli-dl/

https://prtimes.jp/a/?f=d77732-33-cc72768f4f8e3203d931395cc3cc6698.pdf