【新開発】φ17.4の高トルクコアレスモータ　受注生産方式で提供開始　″小型化 × トルク強化″の次世代モータ

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タキロンシーアイ株式会社

総合樹脂加工メーカーであるタキロンシーアイ株式会社（代表取締役社長　福田 祐士、以下「タキロンシーアイ」）は、体積の従来比約50％カットと高トルク※を両立した新型コアレスモータ(φ17.4高トルク品)を開発しました。医療機器、ロボット、精密機器など、小型化が求められる幅広い分野での高性能化に貢献します。


※トルク…モータの軸が物体を回転させるために発生する力の強さ


φ17.4高トルク品プロモーションビデオはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=zeV5fP9TLu8)






■ 背景


マイクロモータ市場は、機器の自動化・小型化・高効率化などの技術革新により、今後も拡大が見込まれています。タキロンシーアイは日本で初めてゴム素材に酸化鉄を練りこむ技術を確立、1990年代に当時世界最小レベルのφ6の振動モータを開発した技術力を活かし、体積を従来比約50％カットしながらも、従来と同等の強さ(トルク)を発揮する新型コアレスモータの開発に成功しました。



◼「φ17.4 高トルク品」の仕様と当社既存品コアレスモータの起動トルクの比較（24V仕様）


1.当社既存品φ22 コアレスモータとの比較




・φ22既存品と比較、体積を約50％削減しながら同等以上の起動トルクを実現しました。


・性能を維持しつつ、製品の小型化ニーズに応えます。



2.当社既存品φ17.4 コアレスモータとの比較




・同じ体積で起動トルクが1.8倍に向上しました。


・製品設計を変更せずに、性能アップを図りたいニーズに最適です。



*体積はモータ胴体部のみを円柱モデルとし、(直径/2)² × π × 長さ により計算した体積値を用いています。






・用途事例




■製品のお問合せについて


・対応サイズレンジ：φ4～φ22 までご相談可能（現在はφ12の高トルク品も開発中）。


・小型かつ高トルクのマイクロモータをご希望の方は、お気軽にお問合せ下さい。



【 お問合せ 】


タキロンシーアイ株式会社　〒108-0073　東京都港区三田3-5-19　　


新事業推進部　電子部品営業グループ


TEL　03-6435-0184　FAX 03-3452-6753　　　


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