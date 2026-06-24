ペットウェルネス企業のペトコト、「社長からエンジニアまで」全員が犬猫の食事専門資格を取得

株式会社PETOKOTO

ペットウェルネス事業を展開する株式会社PETOKOTO（東京都渋谷区、代表取締役社長 大久保 泰介、以下ペトコト）は、このたび全社員が一般社団法人日本アニマルウェルネス協会認定資格「ペットフーディスト」を取得したことをお知らせします。

PETOKOTOは「ペットを家族として愛せる世界へ」をミッションに掲げ、フレッシュペットフード「ペトコトフーズ」をはじめ、ペットの健康と幸せを支えるサービスを提供しています。今回、獣医師や栄養管理担当者だけでなく、経営陣、エンジニア、マーケティング、カスタマーサポートなど職種を問わず全社員が資格を取得しました。

ペットの健康において「食」は最も重要な要素の一つです。私たちは、サービスを企画する人も、開発する人も、お客様と向き合う人も、共通の知識と価値観を持つことが重要だと考えています。

https://shop.petokoto.com/

■ なぜ全社員で資格取得に取り組んだのか

当社は「ペットを家族として愛せる世界へ」をミッションに掲げ、国産フレッシュペットフードの定期宅配サービス「ペトコトフーズ」を運営しています。累計1億食※を超えるフードをお届けしてきた私たちにとって、「食」への深い知見はサービスの根幹です。

一方で、エンジニアや管理部門など、直接フードに携わらない職種においても、いち愛犬家・愛猫家として、ペットフードの知識を持ち、自社のサービス・商品に対する知見を深めることがミッションの実現につながると考えました。それぞれのメンバーが「なぜこの食材を使うのか」「なぜこの調理法なのか」まで、自分自身の言葉で語れることが、ペットとその家族のための本質的なサービスにつながると考えています。

職種・役職を問わず全員が同じ知識基盤を持つことで、プロダクト開発・カスタマーサポート・マーケティングにいたるまで、「ペットの食と健康」を起点とした意思決定ができる組織を目指しています。

ペットフーディスト養成講座

https://www.pet-foodist.jp/request/add?cd=CZPFPF32-00

※2026年度2月末時点。3kgの小型犬がトッピングで利用した場合の数量で算出。

■ 取得した資格について

ペットフーディスト（主催：一般社団法人日本アニマルウェルネス協会認定資格）

犬と猫の基礎栄養学・疾患別食事管理・手作り食・薬膳など、ペットの食の専門的知識を体系的に学ぶ民間資格。獣医師・栄養コンサルタントが監修するカリキュラムで、ペットの食事に関する悩みを解決に導く専門家として認定される。

■ 取得した資格について

代表の大久保と愛犬のコルク

私たちペトコトは単なるフードメーカーではなく、ペットと家族の幸せな暮らしを支えるウェルネスカンパニーを目指しています。

そのためには、専門家だけが知識を持つのではなく、サービスに関わる全員がペットの健康について学び続けることが重要だと考えています。

今回の資格取得はゴールではなくスタートです。今後も科学的知見と現場の声を学び続けながら、飼い主さまにより信頼いただけるサービス、一匹一匹の一生によりそうサービスを提供してまいります。

■ 社員のコメント

お客様サポート社員

お客様から『この食材は○○の子に合いますか？』『アレルギーがあるのですが大丈夫でしょうか？』といった専門的なご質問を毎日いただきます。以前は詳しいスタッフに確認してからお答えすることも多かったのですが、ペットフーディストの知識を得てからは、自分の言葉で自信を持ってお伝えできるようになりました。お客様との会話の質が変わったと実感しています。

エンジニア社員

普段はシステムの設計・開発を担当していますが、ペットフーディストの学習を通じて、なぜペトコトフーズがこの食材・この配合にこだわるのかを初めて深く理解できました。ユーザー体験を設計する際にも、ペットの健康への視点が自然と入るようになりました。

マーケティング社員

コンテンツを作る際、以前は『専門家に確認しないと書けない』という壁がありました。ペットフーディストを取得してからは、食材の選定理由や栄養バランスへのこだわりを自分自身が腹落ちした状態で発信できるようになりました。伝える側が本当に理解しているかどうかは、コンテンツを読む方に伝わると思っています。

ペットフーディスト養成講座

https://www.pet-foodist.jp/request/add?cd=CZPFPF32-00

■ペットウェルネスカンパニー「PETOKOTO」について

ペトコトのミッションである「ペットを家族として愛せる世界」を形にしたPETOKOTO CITY

代表の大久保は、起業する3年前まで犬や猫が苦手でしたが、一匹の犬との出逢いをきっかけに動物が大好きになり、デジタル化の遅れや殺処分問題をはじめとした社会問題などの負を解決するため、2015年に起業しました。

「ペットを家族として愛せる世界へ」をミッションに掲げ、「犬や猫の一匹一匹の一生によりそう」事業を展開しています。現在は、出逢いの場として保護犬猫マッチングサイト「ペトコトお結び（OMUSUBI）」、情報の場としてペットライフメディア「ペトコトメディア」、食事の場として「ペトコトフーズ」、保護犬猫に支援できるクレジットカード「ペトコトカード」、保護犬猫に支援できるペット保険「ペトコトペット保険」を展開し、JR東日本とは日本で初めてペット専用新幹線を運行するなど、ペットライフの一生に寄り添うペットライフのコンシェルジュを目指しています。

ペットサービス史上初めて優勝した日本最大級のスタートアップピッチコンテスト「IVS LAUNCHPAD NAHA2022」での様子は、PETOKOTOの想いが閉じ込められています。

ぜひ、こちらの動画をご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O9lxZUjHwXA ]

【会社概要】

会社名：株式会社PETOKOTO

所在地：東京都渋谷区桜丘町２３－３ 篠田ビル 3階

代表者：代表取締役社長 大久保泰介

設立日：2015年3月23日

資本金：307,100,647円

ホームページ：https://corp.petokoto.com

事業内容：

・保護犬・保護猫マッチングサイト「ペトコトお結び（OMUSUBI）」https://omusubi.petokoto.com/

・国産フレッシュペットフード「ペトコトフーズ」https://shop.petokoto.com/

・ペットライフメディア「ペトコトメディア」https://petokoto.com/

・保護犬・保護猫に支援できるクレジットカード「ペトコトカード」https://www.eposcard.co.jp/collabo/petokoto/index.html?s=003

・保護犬・保護猫に支援できるペット保険「ペトコトペット保険」https://www.petfamilyins.co.jp/agent/petokoto01e/

・飼い主の万が一の際にペットを守る新しい保険「みらいの約束」https://www.littlefamily-ssi.com/lp/mirai-01/?utm_medium=petokoto&utm_source=referral&utm_campaign=normal&insAgentNo=littlefamily22(https://www.littlefamily-ssi.com/lp/mirai-01/?utm_medium=petokoto&utm_source=referral&utm_campaign=normal&insAgentNo=littlefamily22)

＜受賞実績＞

IVS LAUNCHPAD 2022 NAHA 優勝（ペットサービス史上初）

東洋経済 すごいベンチャー100（ドッグフードサービス史上初）

2020年度グッドデザイン賞（ドッグフードサービス史上初）

総務省主催「異能ジェネレーションアワード」特別賞（ドッグフードサービス史上初）

日経トレンディ スタートアップ大賞 優秀賞（ペットサービス史上初）