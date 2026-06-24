山梨県笛吹市で「こくみん共済 coop の森」第1回植樹イベントを開催　広葉樹100本を植樹し、計2,000本の森づくりが本格始動





■笛吹市の山下市長も来訪し、広葉樹100本を植樹



当日は当会の職員14名が参加し、ご協力いただいている中央森林組合の皆さまから、植樹方法の説明と丁寧なサポートをいただきながら、地元植生の広葉樹の苗100本を植樹しました。



また、笛吹市の山下市長にも現地へお越しいただき、「こくみん共済 coop の森」に寄せる期待や意義についてお話しいただきました。今回、植樹をした100本に加え、事前に中央森林組合の皆さまに植えていただいた苗と合わせて計2,000本の広葉樹がこの地で大きく育っていくこととなります。













■植樹活動に参加した職員の声



今回の植樹活動を通して、参加した職員からは「木を伐採するのは一瞬。でも、木を育てる、ゼロから始めるというのは大変だということがよくわかった」「5年、10年と見守っていくためにも、周りにもっと発信していきたい」「このアクションを組合員に広げていきたいです！」といった声が上がり、今後も継続してこの取り組みを伝えていきたいという思いを強くしました。



















■森林再生プロジェクト「Present Tree」との連携



本活動は、認定NPO法人環境リレーションズ研究所が運営する森林再生プロジェクト「Present Tree」と連携し、同団体の協定林「Present Tree in 笛吹芦川」にて実施しています。当会は、今回植樹した木を10年間保全、成長を見守りながら、組合員の皆さまと⼀緒に未来の森をつくってまいります。



■こくみん共済 coop の森とは



組合員の皆さまと一緒に未来につながる森をつくる取り組みです。組合員の皆さまがマイページに登録いただくことで削減できた紙のコストを、森づくり活動に寄付することで、CO2の吸収に貢献することを目指しています。



マイページのご利用は、紙を減らすだけでなく、紙の製造・配送・廃棄の過程で発生していたCO2の削減にもつながります。



これからも私たちは組合員の皆さまとともに、環境にやさしい取り組みを続けていきます。



（公式サイトURL）



■森林再生プロジェクト「Present Tree」との連携本活動は、認定NPO法人環境リレーションズ研究所が運営する森林再生プロジェクト「Present Tree」と連携し、同団体の協定林「Present Tree in 笛吹芦川」にて実施しています。当会は、今回植樹した木を10年間保全、成長を見守りながら、組合員の皆さまと⼀緒に未来の森をつくってまいります。■こくみん共済 coop の森とは組合員の皆さまと一緒に未来につながる森をつくる取り組みです。組合員の皆さまがマイページに登録いただくことで削減できた紙のコストを、森づくり活動に寄付することで、CO2の吸収に貢献することを目指しています。マイページのご利用は、紙を減らすだけでなく、紙の製造・配送・廃棄の過程で発生していたCO2の削減にもつながります。これからも私たちは組合員の皆さまとともに、環境にやさしい取り組みを続けていきます。（公式サイトURL） https://www.zenrosai.coop/lp/zenrosai/sdgs/forest.html































皆さんの暮らしを守る「共済」をずっと提供し続けるために。皆さんの暮らしの安心がずっと続くために。豊かな自然環境を、これからの世代に引き継ぐために。豊かで安心できる社会づくりをめざす生活協同組合として、組合員の皆さまとともにカーボンニュートラルを進め、みんなで環境を守るアクションに取り組んでいます。



業務におけるエネルギーや資源の使用を見直すことで、2030年までにCO2排出量60％削減を目指します。



（公式サイトURL） https://www.zenrosai.coop/zenrosai/sdgs/zt-action.html



■こくみん共済 coop 「マイページ・公式アプリ」



共済ショップやお電話でお問い合わせいただかなくても、いつでもどこでもご都合の良い時に、ご契約内容の確認や各種お手続きが可能な組合員専用のサービスです。



（公式サイトURL）https://www.zenrosai.coop/kumiaiin/service/mypage/guide.html



■Present Tree（認定NPO法人環境リレーションズ研究所）について



認定NPO法人環境リレーションズ研究所が2005年１月にスタートさせた森林再生プロジェクトです。被災地や造林未済地等に樹を植えて、10年かけて天然林に近い森に再生していきます。これまで国内60ヶ所、海外2ヶ所に448,485本（2026年6月17日時点）。



（公式サイトURL）https://presenttree.jp



■ずっとずっとアクションとは皆さんの暮らしを守る「共済」をずっと提供し続けるために。皆さんの暮らしの安心がずっと続くために。豊かな自然環境を、これからの世代に引き継ぐために。豊かで安心できる社会づくりをめざす生活協同組合として、組合員の皆さまとともにカーボンニュートラルを進め、みんなで環境を守るアクションに取り組んでいます。業務におけるエネルギーや資源の使用を見直すことで、2030年までにCO2排出量60％削減を目指します。（公式サイトURL） https://www.zenrosai.coop/zenrosai/sdgs/zt-action.html■こくみん共済 coop 「マイページ・公式アプリ」共済ショップやお電話でお問い合わせいただかなくても、いつでもどこでもご都合の良い時に、ご契約内容の確認や各種お手続きが可能な組合員専用のサービスです。（公式サイトURL）https://www.zenrosai.coop/kumiaiin/service/mypage/guide.html■Present Tree（認定NPO法人環境リレーションズ研究所）について認定NPO法人環境リレーションズ研究所が2005年１月にスタートさせた森林再生プロジェクトです。被災地や造林未済地等に樹を植えて、10年かけて天然林に近い森に再生していきます。これまで国内60ヶ所、海外2ヶ所に448,485本（2026年6月17日時点）。（公式サイトURL）https://presenttree.jp















＜こくみん共済 coop ＞



正式名称：全国労働者共済生活協同組合連合会



たすけあいの生協として1957年9月に誕生。「共済」とは「みんなでたすけあうことで、誰かの万一に備える」という仕組みです。少子高齢化社会や大規模災害の発生など、私たちを取り巻く環境が大きく変化しているなか、こくみん共済 coop は、「たすけあい」の考え方や仕組みを通じて「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」にむけ、皆さまと共に歩み続けます。



◆こくみん共済 coop たすけあいの輪のあゆみ：https://www.zenrosai.coop/web/ayumi/