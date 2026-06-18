近畿大学産業理工学部（福岡県飯塚市）は、令和8年（2026年）7月11日（土）、高校生対象の体験プログラム「未来のエネルギーを、自分の手でつくろう！」を実施します。「リチウムイオン電池」や「シリコン太陽電池」の作製体験に加え、学科説明や研究室ツアーなども行います。 【本件のポイント】 ●今年度から新たに「シリコン太陽電池を作ってみよう！」のプログラムを追加 ●大学3年次以降で行う実験を特別に高校生対象に実施 ●高校生に、理系分野への理解を深めながら将来の進路を考えるきっかけを提供 【本件の内容】 近畿大学産業理工学部では、大学の実験や研究の体験を通じて、理系への興味を高めることを目的に、高校生対象の体験プログラムを実施しています。 今回は、半導体産業が活況を迎える九州地方において、高校生が半導体技術への理解と関心を深めるため、新たに大学の装置を使ってシリコン太陽電池の作製を体験するプログラムを追加します。半導体のシリコンを用いたシリコン太陽電池は、再生可能エネルギーのひとつである太陽光を電気に変換する装置であり、社会に広く普及しています。 また、従来実施している「リチウムイオン電池を作ってみよう！」では、外気と遮断された環境下で作業できるように設計されたグローブボックスを用い、電極とセパレータを積み重ねて電解液を注入することで、コイン型のリチウムイオン電池を作製します。リチウムイオン電池は、電気自動車やスマートフォンに利用されており、SDGsやカーボンニュートラルの観点からも関心が高まっています。本学部では大学3年次以降の学生が行う実験ですが、今回は大学教員の指導のもと、特別に高校生に体験していただきます。 作製体験のほか、生物環境化学科と電気電子工学科の担当教員による学科説明と研究室ツアーも行います。なお、プログラム参加者には「受講修了証」を発行します。 本プログラムを通じて高校生が大学での学びを体感し、理系への興味や関心を高めるとともに、将来の進路について考えるきっかけを提供します。 【開催概要】 日時：令和8年（2026年）7月11日（土）10：00～12：30 場所：近畿大学福岡キャンパス2号館 （福岡県飯塚市柏の森11-6、JR福北ゆたか線「新飯塚駅」からバス約5分） 【プログラム】 10：00～10：30 学科説明（生物環境化学科・電気電子工学科） 10：30～11：10 体験プログラム（2コースから選択）、概要説明、研究室ツアー 11：10～12：30 作製体験 ＜リチウムイオン電池を作ってみよう！＞ 対象 ：高校生 10人（要事前申込、先着順）※定員に達し次第受付終了 講師 ：近畿大学産業理工学部生物環境化学科 教授 岡伸人 近畿大学産業理工学部電気電子工学科 教授 春田正和 申込方法：下記URLより申し込み https://docs.google.com/forms/d/1zZ28a-dRHIylerdme7iF26oAK60HQBvfgyakb_Clr4o/edit ＜シリコン太陽電池を作ってみよう！＞ 対象 ：高校生 3人（要事前申込、先着順）※定員に達し次第受付終了 講師 ：近畿大学産業理工学部電気電子工学科 教授 金島岳 近畿大学産業理工学部電気電子工学科 准教授 笠原健司 申込方法：以下URLより申し込み https://docs.google.com/forms/d/1t6v9Wt0uqUvTUQaZT3LZouXjNTT_DGZbnWh1KdL-8Z4/edit お問合せ：近畿大学産業理工学部 TEL（0948）22-5655 【関連リンク】 産業理工学部 生物環境化学科 教授 岡伸人（オカノブト） https://www.kindai.ac.jp/meikan/1492-oka-nobuto.html 産業理工学部 電気電子工学科 教授 春田正和（ハルタマサカズ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/2387-haruta-masakazu.html 産業理工学部 電気電子工学科 教授 金島岳（カナシマタケシ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/2731-kanashima-takeshi.html 産業理工学部 電気電子工学科 准教授 笠原健司（カサハラケンジ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/2933-kasahara-kenji.html 産業理工学部 https://www.kindai.ac.jp/hose/