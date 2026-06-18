ベジテリア「miniグラノラボウル アサイー」8店舗限定で販売開始

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ザクっとごほうび。ジュース×グラノラの新感覚スイーツ誕生！

株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開するジュースとスープの店「ベジテリア」は、6月18日（木）より、限定店舗にて新感覚スイーツ「miniグラノラボウル アサイー」を販売いたします。







近年、軽食や間食の価値が見直される中、手軽に楽しめて満足感のあるメニューへのニーズが高まっています。こうした中ベジテリアでは、これまで展開してきたジュース・スープに加え、軽食やおやつとして“ちょうどよい満足感”を提供する新たなメニューとして本商品を開発しました。

ベジテリアは「きれいなカラダ、飲む野菜。」をキーワードに、不足しがちな野菜や果物を手軽に摂れるブランドです。本商品は、店舗で仕込むフレッシュなジュースの軽やかさに、ザクザク食感のグラノラと彩り豊かなフルーツを組み合わせた、これまでにない一品。お買い物途中での一息に、ココロとカラダを満たすご褒美時間をぜひお楽しみください。

■商品概要　

※表示価格はテイクアウト（税込）価格です。※画像はイメージです。







miniグラノラボウル アサイー　￥571（1個）

アサイーにバナナやいちご、ブルーベリーなどのフルーツをブレンドし、アーモンドの香ばしさを加えた、店舗で仕込むアサイージュース。その上に、ザクザク食感の自家製※グラノラと彩り豊かなフルーツをトッピングしたミニサイズのデザートです。※グラノラは静岡県にある自社工場にて製造しています。

■販売期間：2026年6月18日（木）〜

■販売店舗：ベジテリア 8店舗　

【東京都】高島屋玉川店、東武百貨店 池袋店、アトレ吉祥寺店

【愛知県】ジェイアール名古屋タカシマヤ店、星ヶ丘三越店　　

【京都府】ジェイアール京都伊勢丹店　【大阪府】阪急うめだ本店

【兵庫県】神戸阪急店　※売り切れの際はご容赦ください。







「ベジテリア」について

野菜や果物を手軽に摂れるジュースとスープのブランド。2003年創設。「きれいなカラダ、飲む野菜。」をキーワードに、季節の野菜や果物の持ち味をそのまま生かし、心とカラダの健康と美しさをお手伝いします。全国に19店舗を展開（2026年5月末現在）。

ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/vege/

【お客様からのお問い合わせ先】

お客様相談室　フリーダイヤル　0120-878732

本件に関するお問合わせ先

【報道機関からのお問い合わせ先】

広報室　（神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199

関連リンク

ベジテリアブランドサイト

https://www.rockfield.co.jp/brand/vege/