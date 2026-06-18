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ベジテリア「miniグラノラボウル アサイー」8店舗限定で販売開始
ザクっとごほうび。ジュース×グラノラの新感覚スイーツ誕生！
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開するジュースとスープの店「ベジテリア」は、6月18日（木）より、限定店舗にて新感覚スイーツ「miniグラノラボウル アサイー」を販売いたします。
近年、軽食や間食の価値が見直される中、手軽に楽しめて満足感のあるメニューへのニーズが高まっています。こうした中ベジテリアでは、これまで展開してきたジュース・スープに加え、軽食やおやつとして“ちょうどよい満足感”を提供する新たなメニューとして本商品を開発しました。
ベジテリアは「きれいなカラダ、飲む野菜。」をキーワードに、不足しがちな野菜や果物を手軽に摂れるブランドです。本商品は、店舗で仕込むフレッシュなジュースの軽やかさに、ザクザク食感のグラノラと彩り豊かなフルーツを組み合わせた、これまでにない一品。お買い物途中での一息に、ココロとカラダを満たすご褒美時間をぜひお楽しみください。
■商品概要
※表示価格はテイクアウト（税込）価格です。※画像はイメージです。
miniグラノラボウル アサイー ￥571（1個）
アサイーにバナナやいちご、ブルーベリーなどのフルーツをブレンドし、アーモンドの香ばしさを加えた、店舗で仕込むアサイージュース。その上に、ザクザク食感の自家製※グラノラと彩り豊かなフルーツをトッピングしたミニサイズのデザートです。※グラノラは静岡県にある自社工場にて製造しています。
■販売期間：2026年6月18日（木）〜
■販売店舗：ベジテリア 8店舗
【東京都】高島屋玉川店、東武百貨店 池袋店、アトレ吉祥寺店
【愛知県】ジェイアール名古屋タカシマヤ店、星ヶ丘三越店
【京都府】ジェイアール京都伊勢丹店 【大阪府】阪急うめだ本店
【兵庫県】神戸阪急店 ※売り切れの際はご容赦ください。
「ベジテリア」について
野菜や果物を手軽に摂れるジュースとスープのブランド。2003年創設。「きれいなカラダ、飲む野菜。」をキーワードに、季節の野菜や果物の持ち味をそのまま生かし、心とカラダの健康と美しさをお手伝いします。全国に19店舗を展開（2026年5月末現在）。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/vege/
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
ベジテリアブランドサイト
https://www.rockfield.co.jp/brand/vege/
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開するジュースとスープの店「ベジテリア」は、6月18日（木）より、限定店舗にて新感覚スイーツ「miniグラノラボウル アサイー」を販売いたします。
近年、軽食や間食の価値が見直される中、手軽に楽しめて満足感のあるメニューへのニーズが高まっています。こうした中ベジテリアでは、これまで展開してきたジュース・スープに加え、軽食やおやつとして“ちょうどよい満足感”を提供する新たなメニューとして本商品を開発しました。
■商品概要
※表示価格はテイクアウト（税込）価格です。※画像はイメージです。
miniグラノラボウル アサイー ￥571（1個）
アサイーにバナナやいちご、ブルーベリーなどのフルーツをブレンドし、アーモンドの香ばしさを加えた、店舗で仕込むアサイージュース。その上に、ザクザク食感の自家製※グラノラと彩り豊かなフルーツをトッピングしたミニサイズのデザートです。※グラノラは静岡県にある自社工場にて製造しています。
■販売期間：2026年6月18日（木）〜
■販売店舗：ベジテリア 8店舗
【東京都】高島屋玉川店、東武百貨店 池袋店、アトレ吉祥寺店
【愛知県】ジェイアール名古屋タカシマヤ店、星ヶ丘三越店
【京都府】ジェイアール京都伊勢丹店 【大阪府】阪急うめだ本店
【兵庫県】神戸阪急店 ※売り切れの際はご容赦ください。
「ベジテリア」について
野菜や果物を手軽に摂れるジュースとスープのブランド。2003年創設。「きれいなカラダ、飲む野菜。」をキーワードに、季節の野菜や果物の持ち味をそのまま生かし、心とカラダの健康と美しさをお手伝いします。全国に19店舗を展開（2026年5月末現在）。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/vege/
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
ベジテリアブランドサイト
https://www.rockfield.co.jp/brand/vege/