スポーツ全般、生活雑貨を中心に国内総合代理店を務める株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）が代理店を務める英国発のボクシング・フィットネスブランド「RDX SPORTS JAPAN（RDX® SPORTS 日本総代理店）」は、2026年8月16日(日)に開催される『DELiGHTWORKS presents RIZIN甲子園 2026』の出場選手が使用する大会公式ヘッドギア・ボクシンググローブとして、RDX製品が採用されます。

大会・サプライヤー概要

「RIZIN甲⼦園」は、国内最高峰の格闘技イベント「RIZIN」が開催する、高校生年代を対象に未来のスター選手発掘を目的としたプロジェクトです。書類選考やトライアウトを経て決勝トーナメントを行い、決勝戦は2026年大晦日のRIZINで実施されます。次世代のスター選手が集う大会となっており、格闘技界全体が注目する大会となっており、6月20日（土）に選考会、8月16日(日)に予選トーナメントが開催されます。 RDX SPORTS JAPANは昨年から公式ヘッドギアとして製品を提供しておりましたが、今回新たに公式ボクシンググローブとしてもRDX製品が採用されることになりました。 ■RIZIN甲子園事務局 コメント このたび当プロジェクトにおきまして、昨年に引き続きRDX JAPAN様に製品をご提供いただきましたことに心より感謝申し上げます。ご提供いただいた製品は、まだ見ぬダイヤモンドの原石である高校生の皆様にとって、競技を快適に、そして特別なものにしていただける存在となっております。ご提供いただいた製品とともに、当プロジェクトを共に盛り上げていければ幸いです。

■大会概要 大会名：『DELiGHTWORKS presents RIZIN甲子園 2026』 日 程：選考会 2026年6月20日(土) 予選トーナメント 2026年8月16日(日) ホームページ：https://jp.rizinff.com/_tags/RIZIN%E7%94%B2%E5%AD%90%E5%9C%92 ■使用製品 KARAシリーズ ヘッドガード HGR-F6 (ホワイト) https://rdxsports.jp/products/rdx551 ボクシンググローブ WAKOシリーズ WBL-T1（16オンス、レッド・ブルー） https://rdxsports.jp/products/rdy076

UK.売上NO1「RDX® SPORTS」とは

「RDX® SPORTS」は、1999年に英国・マンチェスターで誕生した格闘技・フィットネスメーカーでこれまでに累計5,000万個以上を販売するグローバルメーカーです。ボクシングは、これまでもそうですが庶民には馴染みが薄く、プロが愛用する高価格なものが主流でした。現在でもプロ用のグローブは２、3万円から10数万円するものまで存在し、強い衝撃や擦れにより消耗しやすいものです。そこで『もっとボクシングを身近なものにしたい』というメーカーの想いから、現在では世界特許まで取得した独自の製造方法によりパキスタンに自社工場を構え、丈夫で高品質、低価格なボクシング製品を作ることに成功しました。現在ではBoxing、MMA （格闘技）、フィットネスの分野で世界的に認知されるブランドまでと成長しています。「RDX® SPORTS JAPAN」としてはアマチュアスポーツ、学生スポーツを応援することをスローガンに掲げ、チャレンジとパフォーマンスに寄り添えるブランドを目指しています。

販売サイト

・公式サイト：https://rdxsports.jp/ ・amazon公式ネットショップ：https://www.amazon.co.jp/rdx ・楽天市場公式サイト：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sportsimpact/rdx/ ・ヤフーショッピングサイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/sportsimpact/

Webマガジン

https://rdxsports.jp/

アマチュアスポーツ メディア 「BRIDGE OF DREAMS」：https://sportsimpact.jp/bridge-of-dreams/ プロスポーツ メディア 「GLORY BEYOND DREAMS」：https://sportsimpact.jp/glory-beyond-dreams/

株式会社Cycleについて

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更 所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２ 設立： 平成29年3月1日 代表： 飯田 航 資本金：5,000,000円 事業内容：海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/