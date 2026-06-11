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ナビ機能付き点検業務クラウド「Gorillada PRO（ゴリラーダ プロ）」に点検報告機能を追加
点検データをデジタルで一元管理、設備・業務に応じた点検フォーマットを作成可能に
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社（代表取締役社長：永易正吏、本社：神奈川県横浜市）は、ナビ機能付き点検業務クラウド「Gorillada PRO（ゴリラーダ プロ）」に設備点検結果を現場で記録し、クラウド上で共有・報告まで完結できる機能を追加しました。
Gorillada PROは、設備などの保守点検や営業、その他の業務の効率化を支援するナビ機能付き点検業務クラウドです。今回の機能追加により、登録した作業地点ごとに点検結果を現場で記録し、その内容をクラウドを通じて共有し、管理者へ報告できるようになりました。さらに、点検項目のフォーマットは設備の種類や作業内容に応じてユーザー自身が自由に作成・カスタマイズできるため、業種や現場の特性に合わせた柔軟な運用が可能になります。これにより、これまで紙やExcelで管理されていた点検記録のデジタル化を一気通貫で実現し、フィールド業務における記録作成から共有・報告・蓄積の負荷を大幅に軽減します。すでに提供している「複数地点の訪問順最適化機能」「作業地点ごとの画像・PDFファイル追加機能」と組み合わせることで、計画 → 移動 → 点検作業 → 記録 → 共有・報告というフィールド業務全体のデジタル化を実現できます。
【背景】
設備点検やインフラ保守などのフィールド業務では、現場での点検結果を記録・共有・報告する作業が日々発生します。従来は、紙の点検票やExcelシートを用いた記録が一般的で、以下のような課題がありました。
・記録票の記入・転記・集計に時間がかかり、事務所側の取りまとめ作業が属人化する
・紙の記録は紛失のリスクがあり、過去データの検索・分析も困難
・設備や作業の種類ごとに点検項目が異なるにもかかわらず、汎用的なフォーマットを流用することで現場の実態と合わないケースが多い
・点検結果が現地での口頭共有・報告にとどまり、管理者がリアルタイムに状況を把握できない
これらの課題に対し、移動から点検記録までを一気通貫でデジタル化することへのニーズが高まっていました。
【追加機能】
■地点ごとの点検記録機能
Gorillada PROに登録した作業地点ごとに、現場で実施した点検結果をその場でスマートフォンやタブレットから記録できます。記録した点検データはクラウド上に蓄積され、事務所からも即座に確認できるため、他作業者への共有や管理者への報告が即時に実行でき、現場と事務所の情報共有がスムーズになります。過去の点検履歴も地点単位で時系列に閲覧できるため、設備の状態変化や対応経緯の把握が容易になります。
■自由に点検フォーマットを作成・編集
点検項目のフォーマットは、ユーザー自身が自由に作成・編集できます。設備の種類（電柱、街灯、基地局、屋外広告など）や作業の種類（定期点検、緊急対応、清掃など）に応じて、必要な項目だけを盛り込んだ専用フォーマットを用意できるため、現場の実態に即した点検運用が可能です。複数フォーマットを使い分けることで、多様な業務にひとつのアプリで対応できます。
【想定される活用シーン】
・インフラ設備や街灯・屋外広告などの保守業務
住所のない設備に対しても、Gorillada PRO上の登録地点に紐づけて点検記録を残せるため、現場と事務所での情報の行き違いを防止。点検漏れや二重対応を抑制します。
・定期点検・法定点検業務
エレベーター、消防設備、貯水槽など、項目が定められた定期点検に対し、専用フォーマットを作成して運用することで、記入漏れの防止と報告書作成の効率化を両立します。
【今後の展望】
Gorillada PROでは、今後も現場と事務所の連携をスムーズにし、巡回点検業務における生産性向上を支援していきます。
【Gorillada PROにご興味がある方】
実際にGorillada PROを体験できる１ヶ月の無料トライアルを実施中です。ご興味のある方は、下記HPよりお申込みください。
▼公式ホームページ
https://gorillada.automotive.panasonic.com/pro
▼お問い合わせフォーム
https://gorillada.automotive.panasonic.com/pro/contact
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社について
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社は、日本を本社とし、海外8ヵ国に傘下子会社を有するグローバル企業です。Tier１として、国内外の自動車メーカーに、インフォテインメントシステムをはじめとする当社ならではの先進技術を提供し、快適で安心・安全なクルマづくりに貢献しています。企業ビジョンに、世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーを掲げ、人に寄り添う技術で世界のお客様のご期待にお応えします。
なお当社は、2027年4月1日より社名を「モビテラ株式会社」に変更いたします。
https://automotive.panasonic.com/
※本内容は、2026年6月4日にパナソニック オートモーティブシステムズの公式ウェブサイトにて公開したプレスリリースの内容です。
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社（代表取締役社長：永易正吏、本社：神奈川県横浜市）は、ナビ機能付き点検業務クラウド「Gorillada PRO（ゴリラーダ プロ）」に設備点検結果を現場で記録し、クラウド上で共有・報告まで完結できる機能を追加しました。
Gorillada PROは、設備などの保守点検や営業、その他の業務の効率化を支援するナビ機能付き点検業務クラウドです。今回の機能追加により、登録した作業地点ごとに点検結果を現場で記録し、その内容をクラウドを通じて共有し、管理者へ報告できるようになりました。さらに、点検項目のフォーマットは設備の種類や作業内容に応じてユーザー自身が自由に作成・カスタマイズできるため、業種や現場の特性に合わせた柔軟な運用が可能になります。これにより、これまで紙やExcelで管理されていた点検記録のデジタル化を一気通貫で実現し、フィールド業務における記録作成から共有・報告・蓄積の負荷を大幅に軽減します。すでに提供している「複数地点の訪問順最適化機能」「作業地点ごとの画像・PDFファイル追加機能」と組み合わせることで、計画 → 移動 → 点検作業 → 記録 → 共有・報告というフィールド業務全体のデジタル化を実現できます。
設備点検やインフラ保守などのフィールド業務では、現場での点検結果を記録・共有・報告する作業が日々発生します。従来は、紙の点検票やExcelシートを用いた記録が一般的で、以下のような課題がありました。
・記録票の記入・転記・集計に時間がかかり、事務所側の取りまとめ作業が属人化する
・紙の記録は紛失のリスクがあり、過去データの検索・分析も困難
・設備や作業の種類ごとに点検項目が異なるにもかかわらず、汎用的なフォーマットを流用することで現場の実態と合わないケースが多い
・点検結果が現地での口頭共有・報告にとどまり、管理者がリアルタイムに状況を把握できない
これらの課題に対し、移動から点検記録までを一気通貫でデジタル化することへのニーズが高まっていました。
【追加機能】
■地点ごとの点検記録機能
Gorillada PROに登録した作業地点ごとに、現場で実施した点検結果をその場でスマートフォンやタブレットから記録できます。記録した点検データはクラウド上に蓄積され、事務所からも即座に確認できるため、他作業者への共有や管理者への報告が即時に実行でき、現場と事務所の情報共有がスムーズになります。過去の点検履歴も地点単位で時系列に閲覧できるため、設備の状態変化や対応経緯の把握が容易になります。
■自由に点検フォーマットを作成・編集
点検項目のフォーマットは、ユーザー自身が自由に作成・編集できます。設備の種類（電柱、街灯、基地局、屋外広告など）や作業の種類（定期点検、緊急対応、清掃など）に応じて、必要な項目だけを盛り込んだ専用フォーマットを用意できるため、現場の実態に即した点検運用が可能です。複数フォーマットを使い分けることで、多様な業務にひとつのアプリで対応できます。
スマートフォン画面イメージ
【想定される活用シーン】
・インフラ設備や街灯・屋外広告などの保守業務
住所のない設備に対しても、Gorillada PRO上の登録地点に紐づけて点検記録を残せるため、現場と事務所での情報の行き違いを防止。点検漏れや二重対応を抑制します。
・定期点検・法定点検業務
エレベーター、消防設備、貯水槽など、項目が定められた定期点検に対し、専用フォーマットを作成して運用することで、記入漏れの防止と報告書作成の効率化を両立します。
【今後の展望】
Gorillada PROでは、今後も現場と事務所の連携をスムーズにし、巡回点検業務における生産性向上を支援していきます。
【Gorillada PROにご興味がある方】
実際にGorillada PROを体験できる１ヶ月の無料トライアルを実施中です。ご興味のある方は、下記HPよりお申込みください。
▼公式ホームページ
https://gorillada.automotive.panasonic.com/pro
▼お問い合わせフォーム
https://gorillada.automotive.panasonic.com/pro/contact
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社について
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社は、日本を本社とし、海外8ヵ国に傘下子会社を有するグローバル企業です。Tier１として、国内外の自動車メーカーに、インフォテインメントシステムをはじめとする当社ならではの先進技術を提供し、快適で安心・安全なクルマづくりに貢献しています。企業ビジョンに、世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーを掲げ、人に寄り添う技術で世界のお客様のご期待にお応えします。
なお当社は、2027年4月1日より社名を「モビテラ株式会社」に変更いたします。
https://automotive.panasonic.com/
※本内容は、2026年6月4日にパナソニック オートモーティブシステムズの公式ウェブサイトにて公開したプレスリリースの内容です。