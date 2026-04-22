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BATジャパン、ニコニコ超会議2026で「超喫煙所」に協賛 ロボットが闊歩するメインブース「キンミライ喫煙所」にて豪華景品が当たる「REMIX POD」も実施
- 喫煙所内では煙もニオイも出ないオーラルたばこ「VELO」を無料配布
■ 「キンミライ喫煙所」での特別施策について
3か所にて展開される「超喫煙所」のうちの、メイン喫煙所となるブースは「キンミライ喫煙所」と名付けられ、四足歩行ロボットによるVELOの製品トライアル体験を通して、没入感のある先進的、未来的な世界観を表現しています。
また、同ブースでは、VELOの最新キャンペーン「その瞬間をREMIX」をコンセプトにした「REMIX POD」も実施し、VELOを使いたくなる「MOMENT = 瞬間」にぴったりな景品をもれなくプレゼント※2 する施策も展開いたします。
※1 VELOのトライアルが参加条件となります。
※2 景品はなくなり次第終了となる場合がございますのでご了承ください。
オーラルたばこ「VELO」は、白いパウチを唇の内側にセットするだけで、たばこの刺激を味わえるスウェーデン生まれの無煙たばこです。火やデバイスを使用せず、たばこ葉を燃焼も加熱もしないため、煙やニオイを出さず、ハンズフリーで使用できることから、ゲーム中やライブ鑑賞中など熱中する時間を邪魔せず、また電車や飛行機などでの移動中など多様なシーンでいつでもどこでも楽しめることが特長です。
日本では2020年2月に福岡県で発売を開始し、その後販売チャネルを拡大してきました。今後も、多様な刺激やフレーバーの製品を展開し、より幅広い使用シーンでの選択肢を提案してまいります。
https://digitalpr.jp/table_img/1178/133504/133504_web_1.png
■ VELOトライアル体験対象製品
■ 「REMIX POD」について
参加条件：ブース内にてVELO製品のトライアルを完了したご来場者
ゲームの流れ：ガチャ横の非接触センサーに手をかざすと、各MOMENT（ゲーム・音楽・スポーツ）のアイコンの一つがランダムに光り、カプセルが一つ出てきます。カプセル内のA賞からC賞のいずれの中で各MOMENTをイメージした景品をもれなくプレゼント※4いたします。
※4 景品はなくなり次第終了となる場合がございますのでご了承ください。
https://digitalpr.jp/table_img/1178/133504/133504_web_2.png
■ 日時
2026年4月25日（土）10:00〜18:00（最終入場17:30）
2026年４月26日（日）10:00〜17:00（最終入場16:30）
■ 場所
幕張メッセ 国際展示場 1〜11ホール・イベントホール
超喫煙所：3、7、10ホール
■ ニコニコ超会議2026について
「ニコニコ」の超巨大イベント「ニコニコ超会議」が、“ニコニコのすべて（だいたい）を地上に再現する”をコンセプトに、幕張メッセで開催されます。
ボカロPや歌い手、踊り手、コスプレイヤー、配信者、ゲーム実況者、VTuberなどネット発のクリエイターが集結する「クリエイタークロス」をはじめ、
レジェンドからルーキーまで多彩なボカロPが出演する「超ボカニコ」、プロの音響・照明のもと来場者がステージで歌える「超歌ってみた」、さまざまな遊戯が楽しめる人気ブース「超遊戯」など多彩な企画を展開。
さらに、やぐらを囲みボカロ曲やアニソンに合わせて来場者が踊る「超ニコニコ盆踊り」も実施され、会場一体となって盛り上がります。
https://chokaigi.jp/2026/about/
オーラルたばこ「VELO」について
製品やキャンペーンの最新情報は、公式ウェブサイトからもご覧いただけます。
・VELO公式ウェブサイト:https://www.velo.com/jp/ja/
BATジャパンについて
社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F
代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）
公式サイト： https://www.batj.com/
BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）はマルチカテゴリーにわたる消費財ビジネスを牽引するグローバルカンパニーです。英国・ロンドンに本社を置き、47,000人以上の従業員を擁しています。
当社は「スモークレスな世界」への移行を加速させるため、長期的な持続可能性を見据えたポートフォリオ変革を推進しています。この変革に向け、当社スモークレス製品のユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げ、2035年までにグループ収益の50％以上をスモークレス製品から創出することを目標としています。当社のスモークレスブランドは世界で3,410万人超の成人に使用（2025年末時点）されており、これらの使用者の多くが紙巻たばこから完全に切り替え、または消費量を低減しています。
変革に向けた基盤となる考え方が「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」です。THRとは、喫煙を継続する可能性のある喫煙者に対して、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めたスモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを促す取り組みです。当社はTHRに関する考え方やエビデンスベースの知見、取り組みの変遷を「Omni™（オムニ）」を通じて公開するとともに、継続的に研究・科学分野の体制を強化しています。
BATジャパン（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン）は、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこに加え、加熱式たばこ、オーラルたばこといったスモークレス製品の輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo™）、ベロ（VELO）、ネオ（neo™）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。
掲載方法についてのお願い
BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。オーラルたばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ、以下「BATジャパン」）は、2026年4月25日（土）・26日（日）に幕張メッセで行われる「ニコニコ超会議2026」において、会場喫煙所「超喫煙所」に協賛し、喫煙所に来場した 20歳以上の希望者に、煙もニオイも出ないオーラルたばこ「 VELO（ベロ）」を無料配付 ※1いたします。また、「キンミライ喫煙所」と名付けられたメインの喫煙所ブースでは「VELO」のキャンペーンテーマである「その瞬間をREMIX」をコンセプトに、豪華景品が当たるゲーム「REMIX POD（リミックスポッド）」もお楽しみいただけます。※2
■ 「キンミライ喫煙所」での特別施策について
3か所にて展開される「超喫煙所」のうちの、メイン喫煙所となるブースは「キンミライ喫煙所」と名付けられ、四足歩行ロボットによるVELOの製品トライアル体験を通して、没入感のある先進的、未来的な世界観を表現しています。
また、同ブースでは、VELOの最新キャンペーン「その瞬間をREMIX」をコンセプトにした「REMIX POD」も実施し、VELOを使いたくなる「MOMENT = 瞬間」にぴったりな景品をもれなくプレゼント※2 する施策も展開いたします。
※1 VELOのトライアルが参加条件となります。
※2 景品はなくなり次第終了となる場合がございますのでご了承ください。
■ オーラルたばこ「VELO」について
オーラルたばこ「VELO」は、白いパウチを唇の内側にセットするだけで、たばこの刺激を味わえるスウェーデン生まれの無煙たばこです。火やデバイスを使用せず、たばこ葉を燃焼も加熱もしないため、煙やニオイを出さず、ハンズフリーで使用できることから、ゲーム中やライブ鑑賞中など熱中する時間を邪魔せず、また電車や飛行機などでの移動中など多様なシーンでいつでもどこでも楽しめることが特長です。
日本では2020年2月に福岡県で発売を開始し、その後販売チャネルを拡大してきました。今後も、多様な刺激やフレーバーの製品を展開し、より幅広い使用シーンでの選択肢を提案してまいります。
https://digitalpr.jp/table_img/1178/133504/133504_web_1.png
■ VELOトライアル体験対象製品
■ 「REMIX POD」について
※画像はイメージです。
参加条件：ブース内にてVELO製品のトライアルを完了したご来場者
ゲームの流れ：ガチャ横の非接触センサーに手をかざすと、各MOMENT（ゲーム・音楽・スポーツ）のアイコンの一つがランダムに光り、カプセルが一つ出てきます。カプセル内のA賞からC賞のいずれの中で各MOMENTをイメージした景品をもれなくプレゼント※4いたします。
※4 景品はなくなり次第終了となる場合がございますのでご了承ください。
https://digitalpr.jp/table_img/1178/133504/133504_web_2.png
■ 日時
2026年4月25日（土）10:00〜18:00（最終入場17:30）
2026年４月26日（日）10:00〜17:00（最終入場16:30）
■ 場所
幕張メッセ 国際展示場 1〜11ホール・イベントホール
超喫煙所：3、7、10ホール
■ ニコニコ超会議2026について
「ニコニコ」の超巨大イベント「ニコニコ超会議」が、“ニコニコのすべて（だいたい）を地上に再現する”をコンセプトに、幕張メッセで開催されます。
ボカロPや歌い手、踊り手、コスプレイヤー、配信者、ゲーム実況者、VTuberなどネット発のクリエイターが集結する「クリエイタークロス」をはじめ、
レジェンドからルーキーまで多彩なボカロPが出演する「超ボカニコ」、プロの音響・照明のもと来場者がステージで歌える「超歌ってみた」、さまざまな遊戯が楽しめる人気ブース「超遊戯」など多彩な企画を展開。
さらに、やぐらを囲みボカロ曲やアニソンに合わせて来場者が踊る「超ニコニコ盆踊り」も実施され、会場一体となって盛り上がります。
https://chokaigi.jp/2026/about/
オーラルたばこ「VELO」について
製品やキャンペーンの最新情報は、公式ウェブサイトからもご覧いただけます。
・VELO公式ウェブサイト:https://www.velo.com/jp/ja/
BATジャパンについて
社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F
代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）
公式サイト： https://www.batj.com/
BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）はマルチカテゴリーにわたる消費財ビジネスを牽引するグローバルカンパニーです。英国・ロンドンに本社を置き、47,000人以上の従業員を擁しています。
当社は「スモークレスな世界」への移行を加速させるため、長期的な持続可能性を見据えたポートフォリオ変革を推進しています。この変革に向け、当社スモークレス製品のユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げ、2035年までにグループ収益の50％以上をスモークレス製品から創出することを目標としています。当社のスモークレスブランドは世界で3,410万人超の成人に使用（2025年末時点）されており、これらの使用者の多くが紙巻たばこから完全に切り替え、または消費量を低減しています。
変革に向けた基盤となる考え方が「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」です。THRとは、喫煙を継続する可能性のある喫煙者に対して、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めたスモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを促す取り組みです。当社はTHRに関する考え方やエビデンスベースの知見、取り組みの変遷を「Omni™（オムニ）」を通じて公開するとともに、継続的に研究・科学分野の体制を強化しています。
BATジャパン（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン）は、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこに加え、加熱式たばこ、オーラルたばこといったスモークレス製品の輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo™）、ベロ（VELO）、ネオ（neo™）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。
掲載方法についてのお願い
BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。オーラルたばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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