BATジャパン、ニコニコ超会議2026で「超喫煙所」に協賛　ロボットが闊歩するメインブース「キンミライ喫煙所」にて豪華景品が当たる「REMIX POD」も実施

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ、以下「BATジャパン」）は、2026年4月25日（土）・26日（日）に幕張メッセで行われる「ニコニコ超会議2026」において、会場喫煙所「超喫煙所」に協賛し、喫煙所に来場した 20歳以上の希望者に、煙もニオイも出ないオーラルたばこ「 VELO（ベロ）」を無料配付 ※1いたします。また、「キンミライ喫煙所」と名付けられたメインの喫煙所ブースでは「VELO」のキャンペーンテーマである「その瞬間をREMIX」をコンセプトに、豪華景品が当たるゲーム「REMIX POD（リミックスポッド）」もお楽しみいただけます。※2