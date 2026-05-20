2026年4月27日から配信が始まったNetflixのドラマシリーズ『地獄に堕ちるわよ』。六星占術ブームを巻き起こし、テレビ番組では「地獄に堕ちるわよ！」の決めゼリフで一世を風靡した占い師・細木数子の生涯を描いた同作は、国内シリーズのTOP10で1位を記録するなど反響を呼んでいます。この参考文献として使われたのが、2008年に刊行されたノンフィクション作家の溝口 敦氏による『細木数子 魔女の履歴書』。この書籍に若干の加筆