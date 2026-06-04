三日坊主――。新しく何かを始めても長続きせず、「自分には継続力がない」と落ち込んだ経験はないだろうか。おそらく多くの人が抱える悩みだろう。そんな問題について「あなたが悪いわけじゃない」と冒頭から優しく励ましてくれる書籍がある。今回ピックアップしたのは、明治大学法学部教授で言語学者の堀田秀吾氏による著書『ハーバード、スタンフォード、オックスフォード... 科学的に証明された すごい習慣大百科 人生が変