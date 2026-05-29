今年は新しいスパイダーマン映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・ディ』が7月31日（金）日米同時公開でスパイダーマンが盛り上がりそうです。しかしもう一人、新たなスパイダーマンが皆さんの前にやってきます。それが5月27日(水) Amazon Prime Videoで配信される『スパイダー・ノワール』です。これは映画ではなく配信ドラマ・シリーズ。今までのスパイダーマン映画や一連のマーベル映画＝マーベル・シネマティック・ユニバ