抑えたいと思っても、なかなか抑えることが難しい「物欲」。今回紹介する書籍『物欲、やばっ。衝動買いをやめるいちばん簡単な実践法』の著者・藤原 華さんも、20代まではいつも物欲に支配されていたといいます。しかし、ついには「私が主人で物欲は従者」と主従関係を逆転させ、物欲を自分の支配下に置くことに成功したそうです。でも、一体どうやって......？本書は、藤原さんがトライ＆エラーで積み上げてきた、物欲をコン