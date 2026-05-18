予想に反して大盛況だった日本の防衛装備庁パビリオン2026年4月20日から23日まで、マレーシアの首都クアラルンプールで、防衛総合イベント「DSA2026」と、付帯イベントで海洋防衛・セキュリティイベント「NASTEC」が開催されました。日本の防衛装備庁もパビリオンを設け、装備品をアピールしました。 【画像】日本ブースで展示した装備品の一部、写真で見るDSAとNASTECの会場となったMITEC（マレーシア国際展示センター）は、