パレード、駐屯地記念行事など2日間にわたりイベントを開催兵庫県小野市および加東市にまたがり、第8高射特科群などが駐屯する陸上自衛隊の青野原（あおのがはら）駐屯地が、2026年で創設50周年を迎えます。これを記念し、5月30日（土）と31日（日）の2日間にわたり盛大な記念行事が開催されるとともに、兵庫県初となる「市中パレード」の実施が発表されました。【写真】これが青野原駐屯地で見ることができる装備品です初日と