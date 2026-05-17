これが「道の駅 発祥の地」か…！今や日本全国1200か所以上を数える「道の駅」。地域の産物を使った飲食や買い物が楽しめるだけでなく、なかには遊園地や温泉、宿泊施設を備えたところもあるなど、道の駅そのものが旅の目的地となるレジャー施設となっています。【もはや懐かしさが…！】これが「道の駅発祥の地」です（地図／写真）では、当初の道の駅とは、どのような施設だったのでしょうか――新潟県にある「道の駅 発祥の