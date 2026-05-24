司馬遼太郎記念館（大阪府東大阪市）で企画展「司馬遼太郎が描く『豊臣家の人々』と関連作品」が開かれている。歴史小説家・司馬遼太郎さん（1923〜1996年）の没後30年を機に開催されるもので、戦国の覇者・豊臣秀吉と、運命に翻弄された一族の姿を司馬作品を通して浮かび上がらせる内容だ。会期は10月25日（日）まで。展覧会は、秀吉その人ばかりでなく、「秀吉という存在が周囲の人間の運命をどう変えたのか」という視点で構