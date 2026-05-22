Ê¸²½¿³µÄ²ñ¤Ï22Æü¡¢½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ê·úÂ¤Êª¡Ë¡ÖÈ¢ÌÚ²È¡Ê¤Ï¤³¤®¤±¡Ë½»Âð¼ç²°¡×¡Ê¿À¸Í»ÔËÌ¶è»³ÅÄÄ®¡Ë¤Ê¤É¤ò¹ñÊõ¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤è¤¦Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤ËÅú¿½¤·¤¿¡£Æ±½»Âð¤Ï14À¤µª¤´¤í¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¸½Â¸ºÇ¸Å¤ÎÌ±²È·úÂ¤Êª¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡ÖÈ¢ÌÚÀéÇ¯²È¡Ê¤»¤ó¤Í¤ó¤ä¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸ÅÍè¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£Ì±²È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¹ñÊõ»ØÄê¤Ç¡¢¿À¸Í»Ô¤Î·úÂ¤Êª¤Ç¤ÏÂÀ»³»û¡ÊÆ±»ÔÀ¾¶è°ËÀîÃ«Ä®¡ËËÜÆ²¤ËÂ³¤­2·ïÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Åú¿½ÄÌ¤ê»ØÄê¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢·úÂ¤Êª