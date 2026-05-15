記事のポイントスーパーフィートは「ランニングブランド」から脱却し、複数スポーツと若年層への拡張を進めている。ナイキ出身の経営陣のもと、「痛み対処」から「パフォーマンス向上・予防」へ価値訴求を再定義した。成長するインソール市場で、専門店依存から脱却しD2Cと販路拡大による顧客接点強化を狙う。インソールブランドのスーパーフィート（Superfeet）は、足の痛みを和らげたいランナーやジョガーのあいだでよく知られた