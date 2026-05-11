記事のポイントイラン情勢により原油供給難が生じるなか、靴業界が物流・素材コストの上昇に直面している。合成素材の靴は素材の約70％が石油化学由来で、靴1足の総コスト構造の半分超に原油価格が影響する。メフィストやクル、ブラックスエードスタジオは発注前倒しや一部値上げ検討で乗り切ろうとしている。原油価格の高騰が、靴業界全体に波及効果をもたらしている。イラン情勢により世界的な原油供給難が生じるなか、世界中の