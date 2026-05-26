記事のポイントバーバリーはスカーフバーやトレンチ専門売り場を通じ、「カテゴリー別専門店」戦略を推進している。コーチ流の再建手法を参考に、伝統を「買いやすいラグジュアリー」へ再編集している。フンザ・ジー協業やアクティブウエア展開、AI接客導入で新たな購買接点を拡張している。バーバリー（Burberry）の再建に向けた取り組みは、コーチ（Coach）の戦略に似ているといえるだろう。すなわち、ブランドのもっとも認知度