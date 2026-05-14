記事のポイント2026年のメットガラはシャネルが存在感を示し、ブランド間の主導権争いが鮮明になった。イーベイの活用やヴィンテージ素材の起用が広がり、リユース志向がハイファッションにも浸透している。テック富豪の関与や抗議活動により、経済格差や労働問題といった政治的緊張がイベント全体に影を落とした。メットガラ（Met Gala）は「ファッション業界最大の夜」と称されることが多いが、2026年は注目すべき欠席者も少なく